Vrouw onwel achter het stuur, ongeval op N254 tussen Middelburg en Nieuwdorp

Extra verkeers­hin­der op het Tienden­plein in Goes is al voorbij: klus sneller geklaard dan was verwacht

De extra verkeersoverlast op het Tiendenplein in Goes heeft zich beperkt tot drie dagen. De herstelwerkzaamheden op de drukke rotonde waren sneller klaar dan was verwacht. Donderdag en vrijdag is er geen extra overlast meer.