Verongelukte oud-winnaar Niels Ruijter blijft verbonden aan Omloop van Nieuwland

eens een zeeuw ‘Oesters? Oh hou op! Je mag mij er bijna wakker voor maken!’

Susan Aretz (50) is culinair duizendpoot en de vrouw achter Smulpaapje, het initiatief dat zorgt dat kinderen méér keuze hebben dan patat of pannenkoeken. Aretz woont al lang in Leiden, maar heeft Zeeuwse roots.