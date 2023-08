Verkeersbordenjungle in Middelburg: gemiddeld elke 37,4 meter iets te zien

Veere wil fout in regels voor minicam­pings razendsnel herstellen: ‘Verstening tegengaan’

Veere heeft een fout gemaakt in het beleid voor minicampings. Die mogen zónder vergunning cabins plaatsen op tijdelijke kampeerplekken, heeft wethouder René de Visser ontdekt. ,,Maar deze verstening is natuurlijk niet wat we willen.”