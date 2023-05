Verdachte van moord op Middelburgse (53) 90 dagen langer vast

met video Boeken­markt Middelburg, blij met drie Blueberry’s voor haar zoon

Sabine Moerland is maar wat blij met de drie Blueberry’s die ze zondag op de boekenmarkt in Middelburg vond voor een tientje. Haar zoon houdt van die strips, gekregen van zijn vader, en hij mist er twee. ,,En de derde is zowat stuk gelezen.”