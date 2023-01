Verdachte schietpartij nieuwjaarsnacht in Middelburg aangehouden

Het schietincident vond op 1 januari rond 00.25 uur plaats in de Johan Constatin Mathiasstraat in Middelburg. Eerst werd gesproken over twee slachtoffers bij het incident. Een man (31) en een vrouw (36), beiden uit Vlissingen, zouden gewond zijn geraakt aan hun benen. Later die dag twitterde de politie dat het niet twee, maar één slachtoffer betrof. Deze persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Of het de man of vrouw betrof is niet duidelijk.