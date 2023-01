Van de bakker naar de slager naar de wijkagent: wijkcentrum opent deuren in winkelcentrum Dauwendaele

de agenda ‘Het is niet dat we zomaar een dotje doen’

De rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Martijn Kapel, Matthijs van der Feen en Renny Minnaert van Stichting Home of Jazz & Blues organiseren, na vier jaar van afwezigheid, weer jazzsessies in Middelburg. Komende zondag is de tweede editie in boutiquehotel The Roosevelt.

30 januari