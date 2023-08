Turbineketel als Middelburgs ei van Columbus om oudere woningen van het gas te halen

indebuurt.nl Bijzonder: op deze datum is een blauwe supermaan te zien boven Middelburg

Het gebeurt maar eens in de zoveel jaar: twee supermanen in dezelfde maand. De tweede supermaan wordt de ‘blauwe supermaan’ genoemd. Dit bijzondere fenomeen is binnenkort in Middelburg te zien. Als de wolken geen roet in het eten gooien…