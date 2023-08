Hardloop3Daagse stopt op hoogtepunt: ‘Unieke locaties raken op’

Omdat het de organisatie moeilijk lukt om nog zeer bijzondere plekken te vinden voor een hardloopwedstrijd, stopt de Hardloop3Daagse er na de editie van komend weekeinde mee. ,,We willen niet op minder uitzonderlijke locaties uitkomen of in herhaling vallen”, zegt Marije Besuijen.