Statiegeld op blik, de kleine supermarkt zoals Spar city Middelburg tobt ermee: ‘Een inzamelmachine is voor ons te duur’

Schelpen tellen op het Zeeuwse strand: ‘Briljant. Dat een weekdier­tje zoiets moois kan maken’

Het is nog niet officieel, maar we hebben een voorlopige winnaar. De kokkel scoort hoog op de Zeeuwse stranden. Zaterdag is daar voor het eerst Schelpenteldag gehouden. Net als op heel veel andere Nederlandse, Belgische en Franse stranden. Niks mooiers dan mensen die op strand door de knieën gaan, vindt de Zierikzeese amateur-paleontoloog Hester Loeff. ,,Het strand is een soort schatkamer.”