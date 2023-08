Eind 2024 zal Siloplein in Middelburg er ‘heel anders uitzien’

Het Siloplein aan de Kleverskerkseweg in Middelburg wordt opgeknapt. Deze week is een aannemer in opdracht van de gemeente met de eerste werkzaamheden gestart. Bedoeling is dat het terrein vol oude loodsen eind 2024 aantrekkelijk is als vestigingsplek voor ondernemers.