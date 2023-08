Said Bouzambou zet na motorvakan­tie de knop om: ‘We willen ver komen in de Champions League’

Tijdens de zomervakantie maakte Saïd Bouzambou op de motor een mooie reis door Spanje en Portugal, met een kort uitstapje naar Marokko. Deze week is hij in een ander deel van Europa te vinden en heeft plezier plaatsgemaakt voor presteren. In Montenegro moet de Vlissinger met FC Eindhoven een ticket voor de volgende ronde van de Champions League zien te bemachtigen.