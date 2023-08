Record voor Woongoed Middelburg: ruim 500 reacties per appartement

Vlaamse amazone en haar ‘zwarte duivel’ stappen over naar Nederland­se bond en gaan nu voor Zeeuwse titel

Een half jaar geleden maakte Joyce Coupillie uit Maldegem met de vosmerrie La Vie ter Selle de overstap van de Belgische LRV naar de Nederlandse KNHS. Ze reed haar eerste wedstrijd In de klasse B. Met een overtuigende overwinning in de voorronde voor het Zeeuws regiokampioenschap is de Belgische amazone in Nieuw- en Sint Joosland nu een belangrijke titelkandidaat in de klasse L2. ,,Ze noemen haar op stal niet voor niets zwarte duvel.’’