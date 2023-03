Prijs voor gezonde schoolkantines op Nehalennia: ‘Leraren moeten goede voorbeeld geven’

Beide locaties van Nehalennia - Breeweg én Kruisweg - hebben deze prijs gekregen uit handen van wethouder van onderwijs Willemien Treurniet. ,,Ik doe dit heel graag, omdat ik gezonde omgevingen heel belangrijk vind en juich het toe dat steeds meer schoolkantines volgen.” De Gouden Schoolkantine Schaal is een prijs die wordt uitgereikt aan scholen in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs.

Tachtig procent is gezond

Nehalennia Scholengemeenschap heeft in samenwerking met de cateraar de kantines op de scholen anders ingericht om leerlingen te stimuleren gezonder te lunchen. Er zijn niet alleen meer gezonde producten, die staan ook beter in het zicht. Bovendien is tachtig procent van het aanbod in de kantine gezond, zoals fruit, salades en gezonde broodjes. En er is altijd water beschikbaar.