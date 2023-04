Onderzoek naar dode in woning aan de Granaat in Middelburg nog bezig

Souburgse groeibril­jant Romy de Rijke schittert in Ahoy: ‘Ik kan het nog niet beseffen’

De pas achttienjarige Romy de Rijke werd zaterdag met PKC landskampioen in de zaal. Ze is de eerste Zeeuwse korfbalster in 26 jaar die daarin slaagt. ,,Ik kan nog niet beseffen dat het gelukt is”, zei de Souburgse zondag, na een feest dat tot diep in de nacht duurde.