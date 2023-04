Onderzoek naar dode in woning aan de Granaat in Middelburg nog bezig, politie vermoedt verdachte omstandigheden

Douane Vlissingen alert na 2 drugsvang­sten in 3 dagen tijd, uithalers langer vast

Twee vangsten in drie dagen tijd bevestigen dat de haven van Vlissingen erg in trek is voor de smokkel van verdovende middelen. ,,Dankzij goede samenwerking onderscheppen we meer’’, zegt Maarten van Molenbeek van de douane.