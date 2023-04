Onderzoek naar dode in woning aan de Granaat in Middelburg nog bezig, politie vermoedt misdrijf

Faillisse­ment staalbou­wer ASK Romein lijkt geen Zeeuwse banen te kosten

Het faillissement van staalbouwer ASK Romein leidt voor zover bekend niet tot banenverlies bij Zeeuwse vestigingen. De om en nabij 70 werknemers van constructiebedrijf Hillebrand in Vlissingen-Oost gingen enkele maanden voor het faillissement van het moederbedrijf over naar het Belgische staalconstructiebedrijf Smulders. Zo is het personeel door het oog van de naald gekropen.