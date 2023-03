Nieuw: hier komt een Monkey Town te zitten in Middelburg

indebuurt.nlGoed nieuws voor kinderen, vanaf eind april kunnen zij klimmen en klauteren in een nieuwe binnenspeeltuin in Middelburg. Op het ZEP-terrein komt een vestiging van de keten Monkey Town te zitten. Meer weten? Lees dan snel verder.

De bedoeling van franchisehouders Eric en Miranda Broere is dat de nieuwe binnenspeeltuin in het Podium 3 gebouwd wordt. Eerder zat daar nog de sportschool Fit for All die nu enkele deuren verderop zit.

Verbouwen

Eric en Miranda krijgen in de week van 6 maart de sleutel van het pand overhandigd. Vanaf dat moment wordt het gebouw aangepast aan de wensen voor de indoor speeltuin. Als alles meezit is het de bedoeling dat de Middelburgse kinderen vanaf 22 april kunnen klimmen en klauteren in de nieuwe Monkey Town.

Goed nieuws dus voor ouders die niet weten waar ze met hun kinderen heen moeten tijdens hun kinderfeestje of een regenachtige dag. Want op het ZEP is straks genoeg aanbod te vinden met Bounce Valley, Glowgolf, Hyperbowling, Prison Island en Monkey Town.

