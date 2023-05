Miljoenenverbouwing is klaar, 240 leerlingen van de Regenboogschool kunnen weer naar hun eigen school

monnikenwerk Ode aan een orgel

Er gebeurde iets onwaarschijnlijks toen ik in mijn beste Engels met Canadezen sprak die op rootsreis waren in Zeeland. Vanuit het niets ontpopte zich een gids in mij. Ik wees hen op de plek waar we elkaar ontmoetten, de Koorkerk in Middelburg, op het Peter Gerritsz-orgel. Wat ik wist, borrelde op. Ze hadden een bron aangeboord. En we troffen elkaar in gedeeld enthousiasme rond een monument.