Middelburgse reddingsvlet naar Oekraïne

‘Middelburg is een geweldige stad voor misdaad’, bestseller­au­teur Jeroen Windmeijer blikt vooruit op eerste Zeeuws Thriller Festival

Zeeland is voor schrijvers een walhalla voor misdaadverhalen. Dat zegt bestsellerauteur Jeroen Windmeijer. Hij is vrijdagavond één van de sprekers bij het eerste Zeeuws Thriller Festival in Middelburg.