Middelburgse haven het decor van Havenfeesten: ‘Zouden ze vaker moeten doen’

nacompetitie 1ste/2de klasse Geen finale voor Arnemuiden na ruime nederlaag, Zeeland houdt slechts één eersteklas­ser over

Het is Arnemuiden niet gelukt door te dringen tot de finale van de nacompetitie om een plek in de eerste klasse. De Zeeuwen gingen in Zaltbommel met 7-1 onderuit bij eersteklasser Nivo Sparta en spelen daardoor ook na de zomer in de tweede klasse.