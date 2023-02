Middelburgse broers helpen inwoners van Aleppo, waar het leven nu dubbel zo zwaar is

RCS helpt Arnemuiden met domme fouten in het zadel

RCS verloor zaterdag in de tweede klasse G op eigen veld van Arnemuiden. In een doelpuntrijke derby was RCS wel erg behulpzaam voor de gasten die met 3-5 zegevierden. ,,We hebben het zelf weggegeven in de eerste helft. Ik kan er nog kwaad om worden’’, baalde RCS-trainer Ralph Zegers een uur na afloop van het duel.