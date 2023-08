Middelburgs hotel Eleanor heeft schuld van zeven miljoen euro, schuldeiser wil het veilen

Schoolbe­stu­ren willen liever niet in ‘versteende’ Machinefa­briek en geven de voorkeur aan nieuwbouw in het groen

Het college van Vlissingen schrijft in een voorstel aan de raad dat ze wil afzien van de realisatie van een nieuwe school in de Machinefabriek. Ze volgt daarmee de wens van de besturen van openbare basisscholen De Branding en Frans Naerebout en de christelijke Ichtusschool die liever naar nieuwbouw in het Dr Stumphiuspark verhuizen, midden in het groen.