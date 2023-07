Middelburger André Bosman wil Mark Rutte opvolgen als VVD-leider (maar niet als premier)

Nelleke Baldé snelt tijdens het lopen nog net naar een podium­plaats in Zwitser­land

Nelleke Baldé uit Grijpskerke is tijdens de Iron Man van Thun derde geworden in de leeftijdscategorie D40 en achtste overall. Haar partner Dennis Heilbron deed ook mee aan de triatlon in Zwitserland, maar stapte tijdens het slotonderdeel - het lopen - uit.