Middelburg wil overlast van extreme regenval zoals in september verder beperken

Die zaterdagochtend viel, verspreid over meerdere buien, in zeven uur tijd ongeveer 120 millimeter regen. En dat terwijl een gemiddelde grote bui ongeveer 8 mm oplevert en een extreme wolkbreuk 40 mm per half uur. De verschillen per wijk waren groot. In Zuid viel met 123 millimeter bijna twee keer zoveel regen als in Arnestein (64 mm).