Middelburg heeft weer tijd om mee te denken: ‘We staan naast mensen die hulp vragen’

Toegang in Middelburg, kortweg TIM, is als centraal loket voor alle vragen over zorg en ondersteuning sinds deze maand weer elke werkdag de hele dag telefonisch bereikbaar. Dat lijkt logisch maar dat was lange tijd niet zo. De gemeente kampte met zoveel achterstanden in de aanvragen, dat alleen ’s ochtends de telefoon werd opgenomen. De rest van de dag konden de medewerkers dan ongestoord doorwerken aan het wegwerken van die nog onbeantwoorde aanvragen. Krijg ik huishoudelijke hulp? Heb ik recht op een scootmobiel? Is er jeugdzorg voor mijn kind?