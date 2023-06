Middelburg doet meer dan driehonderd keer aangifte van fietsendiefstal

In de rechtbank: Krijgt Middelbur­ger (17) hogere straf door kwetsende video in zaak-Rainée?

De rechtbank in Middelburg doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de 17-jarige Middelburger, die vorig jaar Rainée Laveist (20) doodstak in Vlissingen. Grote vraag is of de rechter de video meeweegt waarop te zien is dat de verdachte lacht om de strafeis van het Openbaar Ministerie.