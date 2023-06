Meer dan vijfhonderd leerlingen in Middelburg wachten op uitslag eindexamen

Snelgroei­end Walchers koor zingt uiteenlo­pend repertoire

De Scheldemondjes is een nieuw koor op Walcheren, dat een snelle groei doormaakt. Niets is te gek, want de enthousiaste koorleden zingen de meest uiteenlopende liedjes, van Abba’s Waterloo tot Jan Klaassen de Trompetter. ,,Onze leden bepalen zelf wat we zingen.”