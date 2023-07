Knappe koppen Middelburg goed voor zeven uitvindingen in vijf jaar tijd

‘Wij blazen de ziel van Da Xin nieuw leven in’, binnenkort gaat hotel Stad aan Zee Vlissingen open

Vroeger gingen Vlissingers er massaal chinezen en wokken. Nu is het pand van Da Xin aan het Beursplein in Vlissingen compleet verbouwd. In september opent hotel Stad aan Zee Vlissingen er de deuren.