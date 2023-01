Kademuur is instabiel maar ook uitzonderlijk rijk aan muurplanten: ‘Renovatie wordt nog best ingewikkeld’

OM wil Souburgse ‘mantelzor­gers’ voor bijna twee ton plukken

De 45-jarige Oost-Souburger V. de R. en zijn echtgenote F. W. (43) moeten worden ‘geplukt’ voor 196.343,00 euro. Dat vindt althans het Openbaar Ministerie (OM) in Middelburg. Het stel zou de bejaarde Ko uit Middelburg meer dan twee ton hebben afgetroggeld in de jaren tussen 2013 en 2015. In eerste instantie was het OM uitgegaan van 232.660 euro, maar kon dat niet ‘hard maken’.

5 januari