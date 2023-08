Joanne en Marlon bouwen timmerloods in hartje Arnemuiden om tot koffiehuis

,,We missen nu een plek in het dorp waar je leuk met je kinderen naartoe kan, of waar je met je vriendinnen of met je moeder kunt afspreken”, zegt Marlon Hage. ,,Nu moet je daarvoor nog naar Middelburg. Dat hoeft straks niet meer.” Maar Bie de Buren wil meer bieden dan alleen gezelligheid. Het koffiehuis is opgezet volgens het concept van een deelcafé.