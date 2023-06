Jamel L. dreigde ook in Middelburg en Vlissingen: ‘Dit had voorkomen kunnen worden’

Tegen de 56-jarige Jamel L. die vastzit voor het doodsteken van een Albert Heijn-medewerker in Den Haag, is in Zeeland meerdere keren aangifte gedaan wegens forse bedreigingen. ,,Die vrouw had nog kunnen leven als justitie wél iets had gedaan. Schandalig!’’