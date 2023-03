Hogere straf voor Axelaar (25), die ouderen oplichtte: ‘Vertrouwen geschaad van medemens’

ZVV Middelburg verliest met 3-4 van Groene Ster 2

In de Topklasse C namen ZVV Middelburg en Groene Ster Vlissingen 2 het tegen elkaar op. De ‘cityclash’ werd op het nippertje gewonnen door het tweede van Groene Ster. Opmerkelijk was dat alle vier de goals gemaakt werden door spelers van de eerste selectie. Eindstand: 3-4.