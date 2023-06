Helder weer in Middelburg vanmiddag en vanavond

Nieuw winkelcen­trum in Goes is op z’n vroegst in 2028 klaar: ‘Het is koffiedik kijken’

Op z’n vroegst in 2028 staat er een compleet nieuw overdekt winkelcentrum in Goes-Zuid. De winkels in het bestaande centrum verhuizen waarschijnlijk in 2025 naar een tijdelijke locatie.