Hardleerse winkeldief betrapt met tientallen blikjes energiedrank en vier pakken wasmiddel

De Aziatische hoornaar overspoelt Zeeland en bouwt nesten zo groot als een skippybal: 'Er moet snel iets gebeuren'

De opmars van de Aziatische hoornaar in Zeeland is niet meer te stoppen. Zeeuwse imkers maken zich grote zorgen over de enorme toename van de ‘invasieve exoot’. Tot een paar jaar geleden werd af en toe eens een nest aangetroffen in onze provincie, maar dit jaar is er geen houden meer aan. De provincie heeft al zeventig nesten laten ruimen.