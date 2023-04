‘Gezellige chalets? Nee knutselwerken, die stadsgezicht Middelburg een winter lang ontsieren’

Arjen Drijgers windt er geen doekjes om. Lelijke blokhutten en chalets ontsieren het centrum van Middelburg steeds langer. Voor corona was het zes weken in december en januari, maar nu begint de opbouw al in november en worden de terrashuisjes pas tegen of in april afgebroken. Al die tijd zijn de monumentale gevels op grote delen van de Markt en de Pottenmarkt niet te zien. Een doorn in het oog van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, betoogt voorzitter Drijgers van de afdeling Zeeland.