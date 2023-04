Geef Cees een trompet of oude duivenklok en in no-time maakt hij er een hippe lamp van

Bløf cancelt uitver­kocht optreden in Oostkerk

Het uitverkochte optreden dat Bløf deze zondagavond in de Oostkerk in Middelburg zou geven, gaat niet door. Dat heeft de Oostkerk per mail aan bezoekers laten weten. De band heeft vanwege privéomstandigheden besloten om het concert te annuleren, staat te lezen in die mail.