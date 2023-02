Gaan PvdA en GroenLinks na het succes in Goes en Middelburg ook samen de Abdij veroveren?

In Goes heeft het samengaan van de twee partijen de politiek op zijn kop gezet. Tot maart vorig jaar speelden beide partijen de tweede viool in de lokale politiek. Allebei hadden ze twee zetels, allebei zaten ze in de oppositie. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam de combinatie van PvdA en GroenLinks met vijf zetels als grootste uit de bus. Ze kon het voortouw nemen bij de formatie. Onder leiding van formateur Wouter van Zandbrink werd een zeer verrassende coalitie uit de hoge hoed getoverd. PvdA/GroenLinks besloot te gaan samenwerken met Nieuw Goes, SGP/CU en de Partij voor Goes. CDA en VVD werden naar de oppositiebankjes verwezen en dat mag gerust een aardverschuiving worden genoemd. Sinds het ontstaan van de huidige gemeente Goes in 1970 zat het CDA altijd in de coalitie, de VVD zat daar alleen tussen 1986 en 1994 niet in. De wethouders van CDA en VVD, beiden nog maar twee jaar in functie, konden hun biezen pakken.