Ga maar vast klaar zitten: Kaartverkoop clubtour Bløf start donderdag

update | met video Veel rook bij brand in tuinhuis in Goes, vlammen slaan over naar woning

Aan de Langemeet in Goes woedde aan het begin van de avond brand in een tuinhuis en een schutting. De brandweer kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar het dak van de woning. Het vuur lijkt te zijn ontstaan in het tuinhuis.

22 januari