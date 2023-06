Floortje Vlug in top Biologie Olympiade

Nacompetitie 1ste/2de klasse Het verschil tussen de eerste en tweede klasse is groot, weet Arnemuiden nu ook

Na een knappe zege bij GJS in de eerste ronde eindigde voor Arnemuiden de nacompetitie zaterdag in de tweede ronde met een doffe dreun. Na de 7-1-nederlaag in Zaltbommel bij Nivo Sparta kon trainer Alexander van Keulen maar één conclusie trekken: zijn ploeg is nog niet klaar voor de eerste klasse.