Eigenaar vintage kledingwinkel Sebastian den Herder: 'Ik word hysterisch van een rek vol met Thierry Mugler'

Eigenlijk was Sebastian eerst niet van plan om in de mode te werken; hij wilde namelijk eigenlijk de horeca in. Toch besloot hij om de boel om te gooien en een opleiding tot kapper, visagist en modestylist te volgen. Maar goed ook, want anders hadden we nooit zo’n bijzondere winkel gehad in Middelburg.

Na zijn opleiding begon Sebastian samen met een vriendin een winkel in Rotterdam met inkoopkleding en eigen modecollecties. Op zich op zijn eigen collectie te kunnen focussen, kwam hij later weer terug naar Middelburg, waar hij in 2011 zijn eigen winkel begon. Zes jaar lang verkocht hij daar, naast zijn eigen collectie en andere nieuwe kleding, ook bijzondere vintage stukken. Dat liep zo goed dat het te veel tijd kostte. Daarna besloot hij zich volledig te focussen op bijzondere vintage en designerkleding.

Silhouetten to die for

Dit doet Sebastian nog steeds met veel plezier, vertelt hij: “Ik ben hysterisch als er een rek vol verse stukken van Thierry Mugler in de winkel staat. Ook stukken van Fong Leng uit de jaren zeventig en jasjes van Chanel ben ik erg dol op. Maar gelukkig kan ik ook mooi gemaakte commerciëlere kleding waarderen.” En in de twaalf jaar dat hij dit werk doet, is er een hoop mooie kleding door zijn handen gegaan. “Het tofste wat we binnen hebben gekregen zijn een paar pakken van Thierry Mugler die ook in zijn tentoonstelling (in de Kunsthal in Rotterdam, red.) te zien zijn geweest. Of een stuk van Bob Mackie: een prachtige vintage zijden cocktailjurk volledig bezet met kralen en pailletten.”

Strenge selectie

De kleding die je in de rekken van Sebastian’s winkel ziet, komt daar niet zomaar terecht. Hij stelt namelijk strenge eisen aan de stukken. “Allereerst letten we op merk of label, draagbaarheid, of het schoon is en zo nee, of ik het nog schoon krijg. Ook geur is belangrijk en er mogen geen gaten of mankementen zijn. Ik ben erg secuur op de conditie, daar sla ik ook wel eens in door.”

Privécollectie

Er komen zoveel mooie stukken voorbij dat Sebastian sommige items zelf houdt. In zijn privécollectie heeft hij inmiddels aardig wat unieke exemplaren van allerlei merken verzameld waar hij nog geen afscheid van kan nemen. “Ik ben nogal wisselvallig in wat ik verzamel of langer apart hou, maar het merendeel is toch wel Fong Leng en bijzondere stukken van Moschino. Soms heb ik dus wel eens iets in handen wat te bijzonder is om direct te verkopen.”

Wereldberoemd!

Omdat er echt bijzondere stukken in de winkel hangen, trekt de winkel veel bezoekers van ver, vertelt Sebastian: “Dat is hartstikke tof, want dat bevestigt dat we echt een mooie collectie in de winkel hebben hangen”. Er komen een hoop leuke klanten, vertelt hij: “Rond de kerst kwam er iemand binnen in jeans, laarzen en een baggy sweater. Ze zocht een feestjurk met glitter. Ze paste de eerste van het rek, een schuin gesneden enkellange avondjurk bezaaid met pailletten. Het was een perfect fit! We pakten Jimmy Choo schoenen erbij en ze liep er zo op weg. Toen ze wegging, zei ze in plat Zeeuws: ‘Dat gaat mijn man mooi vinden.'”

Dromen voor de toekomst

Sebastian is van plan om voorlopig nog lekker door te gaan met zijn winkel. Ook heeft hij dromen om uit te breiden: “In de toekomst wat extra ruimte om sommige kledingstukken iets meer tot zijn recht te laten komen. Voor later zou het fijn zijn dat er bepaalde stukken uit mijn privécollectie goed terecht gaan komen, in musea bijvoorbeeld.”

