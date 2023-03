Een kunstenaar en een bijzonder duo: Middelburg heeft drie nieuwe stadstekenaars

Belg rijdt 60 kilometer te hard bij Ritthem en moet rijbewijs inleveren

Een Belg die 60 kilometer te hard reed op de N254 bij Ritthem, is zijn rijbewijs kwijt. De toegestane snelheid is 100 op de weg. Vanaf 50 kilometer te hard (in de auto) is het toegestaan iemands rijbewijs direct in te nemen en een proces-verbaal op te maken.