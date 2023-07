Droom van Sem (10) en Maas (14) gaat in vervulling: ze zijn figurant bij opnames bioscoopfilm op Abdijplein

Brand in een oefenpand: Politie doet onderzoek naar brand op het Veilig­heids­cen­trum Vlissingen

In Veiligheidscentrum Zeeland heeft weer ongepland een brand gewoed. De brand in het oefencentrum is reden genoeg voor aangifte van brandstichting op het terrein aan de Oosthavenweg in Vlissingen. De brand in het oefenpand lijkt aangestoken werk.