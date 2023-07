Drie weken school in de vakantie en een kookboek als lesboek: ‘Ik ben super trots op jullie’

MIJN FOTO MIJN FOTO | Zomerfeest bij Stal de Pagter

Iedere eerste zondag van de zomervakantie is het feest bij Stal de Pagter in Grijpskerke. Bezoeker Aart van Belzen: ,,Tijdens deze dag is er van alles te beleven voor jong en oud.” Op het programma staan onder andere dressuur, springen, mennen en verschillende shows.