De koepel van de Oostkerk beklimmen? Nu kan het

Voor Yassine Azzagari is het profvoet­bal niet altijd een droom: ‘Maar ik ben blij met deze andere situatie’

Als trainer Rob Penders was gebleven bij FC Eindhoven, had Yassine Azzagari er niet meer gevoetbald. Maar Penders vertrok, Willem Weijs kwam als zijn vervanger en de Zeeuwse prof speelt nog steeds in Eindhoven. Inmiddels heeft de middenvelder de Brabantse stad wel verlaten, maar hij ziet er toch ook weer een toekomst voor zich. ,,Ik heb mezelf hardop afgevraagd of ik na vier seizoenen profvoetbal nog wel gelukkig was.’’