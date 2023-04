Contactverbod voor bedreigen van advocate

Sint Jacobskerk schaft vleugel aan en smeedt grote plannen: ‘Deze kerk moet cultureel hart van Walcheren worden’

De kogel is door de kerk: onlangs werd in de Sint Jacobskerk in Vlissingen een Steinway-vleugel geplaatst. De aankoop van het instrument zet de deur open voor meer mogelijkheden. ,,We zijn ervan overtuigd dat dit een toegevoegde waarde is voor muziek en cultuur op Walcheren.”