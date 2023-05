Colsen Adviesburo voor Milieutechniek wint award Zeeuws familiebedrijf van het jaar 2023

Levi Bouwense is koppositie in tweede divisie kwijt na bezoek aan Dano Lourens

Voetballer Levi Bouwense is met Katwijk de koppositie in de tweede divisie kwijt. De Goesenaar en zijn ploeg verloren zaterdag in een doelpuntrijk duel met 5-3 bij Jong Sparta Rotterdam, waar de Middelburgse aanvaller Dano Lourens een basisplaats had.