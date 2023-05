Cel geëist tegen Middelburger voor inbraakgolf en winkeldiefstallen

Voorgevel praktijkge­bouw zeevaart­school komt na sloop terug in nieuw gebouw: ‘Het wordt hartstikke gaaf!’

De voorgevel van het praktijkgebouw van de oude zeevaartschool in Vlissingen wordt herbouwd nadat het pand is gesloopt. Het plan is om de gevel te laten terugkomen in het appartementencomplex dat De Boulevaart BV op die plek wil bouwen.