Camerateam dat voor Piet Snot was ingehuurd, kost de provincie 7200 euro

Schalkwijk loopt uit, Van Iersel en Gunter sluipen omhoog

Voor Steve Schalkwijk was dit weekend er qua resultaat eentje om snel te vergeten. Maar op persoonlijk vlak boekte de spits van Hoek een klein succesje. Door zijn doelpunt in het duel met ACV (1-4-nederlaag) loopt de aanvaller uit in ons PZC-topscorersklassement. Met opnieuw twee doelpunten doet ook Jasper Gunter weer uitstekende zaken.