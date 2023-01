Brandweer doorzoekt sloot in Arnemuiden na vondst rollator, niets gevonden

De hulpdiensten kregen rond 09.30 uur een melding over een rollator in een sloot bij de Hengst in Arnemuiden. Omdat het onduidelijk was of er een persoon in het water was gevallen, werd een duikersteam opgeroepen om de sloot te doorzoeken. Er stond ook een ambulanceteam klaar. Rond 10.15 uur werd de zoekactie gestaakt. Er werd niemand gevonden.

De politie gaat de zaak verder onderzoeken, omdat ze vermoeden dat de rollator expres in het water is gegooid. ,,Het sterke vermoeden bestaat dat de rollator door jeugd in het water is gegooid. Omdat het bij de melding onduidelijk was of er zich ook een persoon in het water bevond, is de inzet van de hulpdiensten fors geweest. Politie doet onderzoek naar de actie van de jeugd, mede omdat het een nodeloze inzet van de hulpdiensten heeft veroorzaakt”, zo meldt de Veiligheidsregio.