Brand in verpleeghuis Willibrord is niet echt, maar wel leerzaam

‘Wat een heerlijke stad is dit!’, Damen bezorgt tieners uit Oekraïne onvergete­lij­ke dagen in Vlissingen

Met open armen zijn ze maandag ontvangen op museumschip Mercuur in Vlissingen. Een groep van veertien tieners uit Oekraïne is in Zeeland voor een summercamp van Damen.